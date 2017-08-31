В Пензе задержаны поставщик и сбытчица наркотиков Криминал

Пенза, 31 августа 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали двоих человек по подозрению в незаконном обороте наркотиков в Пензе.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД РФ, установлено, что женщина 1975 года рождения являлась розничным сбытчиком и распространяла запрещенные вещества среди своих знакомых путем личных контактов.

«После того, как ее задержали, полицейские выяснили личность человека, поставлявшего подозреваемой запрещенные вещества. Им оказался житель Пензы 1991 года рождения, который сбывал ей скорость», — пояснили в ведомстве, добавив, что при обыске у него дома было изъято около 200 граммов синтетических наркотиков.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемые находятся в следственном изоляторе.