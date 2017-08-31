15:59:44 Четверг, 31 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
ФОТОРЕПОРТАЖ Благоустройство внутридворовых территорий в новых жилых комплексах. Пенза, 30 августа 2017 г.

В Пензе задержаны поставщик и сбытчица наркотиков

13:32 | 31.08.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 31 августа 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали двоих человек по подозрению в незаконном обороте наркотиков в Пензе.

В Пензе задержаны поставщик и сбытчица наркотиков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД РФ, установлено, что женщина 1975 года рождения являлась розничным сбытчиком и распространяла запрещенные вещества среди своих знакомых путем личных контактов.

«После того, как ее задержали, полицейские выяснили личность человека, поставлявшего подозреваемой запрещенные вещества. Им оказался житель Пензы 1991 года рождения, который сбывал ей скорость», — пояснили в ведомстве, добавив, что при обыске у него дома было изъято около 200 граммов синтетических наркотиков.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемые находятся в следственном изоляторе.
Актуальное
Читайте также
«МегаФон» запустил 4G в Белинском районе В Нижнем Ломове будет построена новая детская поликлиника
В Пензенской области в 2018 году на ремонт дорог направят более 4 млрд. рублей На подписание концессионного соглашения в Кузнецке приедет замминистра ЖКХ РФ
Новые машины скорой помощи для пензенских районов приобретены не за счет бюджета Проверка организована по факту гибели водителя под Пензой
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама