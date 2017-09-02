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Житель Пензы подозревается в интернет-мошенничестве при продаже пивных кег

18:05 | 02.09.2017 | Криминал

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Пенза, 2 сентября 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции установили причастность 38-летнего жителя Пензы к совершению мошенничества при продаже пивных кег через интернет.

Житель Пензы подозревается в интернет-мошенничестве при продаже пивных кег

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На сайте Avito.ru 32-летний мужчина увидел объявление и позвонил по контактному телефону. Собеседник пояснил, что приобретение товара возможно при условии предоплаты», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что мужчина перечислил 47 тыс. рублей, но товар так и не получил.

«Подозреваемый, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, признался в содеянном», — отметили в полиции.

В пресс-службе добавили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
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