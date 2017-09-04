В Пензе за превышение пределов обороны осуждена женщина, зарезавшая отца своего ребенка Криминал

Пенза, 4 сентября 2017. PenzaNews. 28-летняя женщина из Пензы, которая зарезала сожителя, защищая малолетнего сына, признана судом виновной в убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны.

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«14 мая 2017 года она вместе с сожителем 1983 года рождения и его родственниками отмечала день рождения последнего. После того, как гости разошлись, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, затеял ссору. В ходе конфликта он нанес женщине несколько ударов руками по лицу, а затем бросил в сторону сожительницы, державшей на руках их 7-месячного сына, мобильный телефон, задев им ребенка, отчего тот начал плакать. Женщина успокаивала сына, в это время потерпевший зашел следом за ней на кухню и снова намахнулся на нее. Чтобы защитить себя и ребенка, она схватила нож и нанесла им один удар в живот сожителя», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что после этого женщина сразу же вызвала скорую помощь, однако это не помогло — потерпевший скончался от острой кровопотери.

«Виновной назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу», — уточнила собеседница агентства.