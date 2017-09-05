Пятеро мигрантов и житель Пензы обвиняются в сбыте синтетических наркотиков Криминал

Пенза, 5 сентября 2017. PenzaNews. Обвинение в незаконном сбыте наркотиков предъявлено шестерым членам организованной группы, пятеро из которых являются гражданами одной из стран ближнего зарубежья, еще один — жителем Пензы.

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«Установлено, что участники группы занимались распространением наркотических средств синтетического происхождения бесконтактным способом. Между собой обвиняемые лично знакомы не были. Все они устраивались на работу через интернет. Иностранные граждане прибывали в Москву, где получали от неустановленных лиц инструкции по соблюдению мер конспирации и осуществлению преступной деятельности, после чего направлялись в Пензу», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ведомстве уточнили, что один из мужчин оборудовал оптовые закладки запрещенных веществ по указанию неустановленных руководителей.

«Он забирал из потайных мест наркотические средства спайс и «скорость», в съемной квартире фасовал их на более мелкие партии и затем раскладывал по тайникам на территории Пензы. Остальные обвиняемые брали из потайных мест оставленные им наркотики и сбывали через закладки конечным потребителям», — пояснили в полиции.

В управлении отметили, что в ходе личного досмотра задержанных, а также при обыске в съемной квартире одного из них было изъято около 2,5 кг синтетических наркотиков.

«Также были найдены предметы, используемые для фасовки наркотических средств», — сказали в УМВД.

В пресс-службе добавили, что материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в суд.

«В настоящее время все обвиняемые находятся под арестом. Сотрудники полиции принимают меры по установлению организаторов преступной деятельности и их задержанию», — резюмировали в ведомстве.