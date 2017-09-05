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В Башмаково вынесен приговор женщине, которая на несколько дней бросила детей

17:32 | 05.09.2017 | Криминал

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Пенза, 5 сентября 2017. PenzaNews. Жительница поселка Башмаково Пензенской области, которая пыталась откупиться от полицейского после исчезновения из дома, где ее ждали дети, осуждена за покушение на дачу взятки.

В Башмаково вынесен приговор женщине, которая на несколько дней бросила детей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В середине июня 2017 года в отдел полиции от специалиста органа опеки и попечительства поступило заявление о безвестном исчезновении жительницы Башмаково 1973 года рождения, имеющей двоих несовершеннолетних детей. В рамках проведения доследственной проверки ее местонахождение было установлено — она несколько дней находилась за пределами Пензенской области. После получения объяснения по данному вопросу оперуполномоченный полиции сообщил женщине о необходимости явки к инспектору по делам несовершеннолетних, поскольку рассматривается вопрос о проведении в отношении нее проверки по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», — прокомментировала ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что в тот же день мать малолетних детей попыталась передать полицейскому взятку в 11 тыс. рублей, чтобы тот уговорил инспектора ПДН не проводить проверку.

«Данное преступление злоумышленница не смогла довести до конца, поскольку ее противоправные деяния были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Приговором суда женщине назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор не вступил в законную силу», — уточнила собеседница агентства.
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