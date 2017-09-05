В Пензе с поезда сняли двоих подозреваемых в нападении на банк в Оренбурге Криминал

Оренбург, 5 сентября 2017. PenzaNews. Сотрудники транспортной полиции сняли с поезда в Пензе двоих подозреваемых в нападении на банк в Оренбурге. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Оренбургской области.

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В ведомстве уточнили, что третий подозреваемый — местный житель — был задержан на территории города.

«Установлено, что в банк зашли двое неизвестных, один из которых распылил из газового баллончика в лицо 38-летнему охраннику слезоточивый газ, а второй угрожал предметом, похожим на пистолет. После злоумышленники напали на охрану, нанося удары по голове рукояткой предмета, похожего на пистолет, но мужчина оказал им активное сопротивление и сумел нажать на кнопку экстренного вызова. Нападавшие, испугавшись, скрылись с места преступления», — пояснили в пресс-службе.

В полиции добавили, что злоумышленники уехали на серебристом автомобиле «Datsun on-DO», который был обнаружен недалеко от отделения банка: в нем находились кепка и матерчатые перчатки, а в одном из ломбардов Оренбурга был изъят пневматический пистолет.

«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 10 лет», — уточнили в УМВД.