17:44:39 Среда, 6 сентября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
ФОТОРЕПОРТАЖ Церемония вручения государственных и региональных наград. Пенза, 5 сентября 2017 г.

Житель Пензы лишился денег, договорившись в интернете о кредите в 1,2 млн. рублей

17:10 | 06.09.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 6 сентября 2017. PenzaNews. Молодой мужчина из Пензы стал жертвой мошенничества в результате общения с незнакомцем в социальной сети «ВКонтакте», который пообещал, что известный банк выдаст ему кредит в размере 1 млн. 200 тыс. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Житель Пензы лишился денег, договорившись в интернете о кредите в 1,2 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Незнакомец сказал, что для предоставления кредита необходимо оплатить страховку в сумме 3 тыс. 200 рублей и комиссию за перевод — 2 тыс. 386 рублей. Следуя полученным указаниям, гражданин перечислил деньги на счет банковской карты», — пояснили в ведомстве, добавив, что обещанный кредит мужчина так и не получил.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.
Актуальное
Читайте также
Капитан пензенского «Дизеля» верит, что победы сплотят обновленную команду Жители дома на улице Чаадаева в Пензе переплатили за ЖКУ более 240 тыс. рублей
Роман Людучин планирует вернуться в КХЛ Пензенский «Дизель» погасил 70% долгов
Валерий Лидин вручил партбилеты новым членам «Единой России» Футболистки из Пензы сыграют в матчах против сборной Словакии
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама