Житель Пензы лишился денег, договорившись в интернете о кредите в 1,2 млн. рублей Криминал

Пенза, 6 сентября 2017. PenzaNews. Молодой мужчина из Пензы стал жертвой мошенничества в результате общения с незнакомцем в социальной сети «ВКонтакте», который пообещал, что известный банк выдаст ему кредит в размере 1 млн. 200 тыс. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Незнакомец сказал, что для предоставления кредита необходимо оплатить страховку в сумме 3 тыс. 200 рублей и комиссию за перевод — 2 тыс. 386 рублей. Следуя полученным указаниям, гражданин перечислил деньги на счет банковской карты», — пояснили в ведомстве, добавив, что обещанный кредит мужчина так и не получил.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.