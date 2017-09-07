В Пензе мужчину уличили в ложном сообщении о подготовке преступлениия Криминал

Пенза, 7 сентября 2017. PenzaNews. Мужчина 1971 года рождения задержан по подозрению в ложном сообщении о преступлении, якобы готовящемся в одном из районов Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

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«В дальнейшем информация, поступившая в дежурную часть, не подтвердилась», — отметили в ведомстве.

В полиции уточнили, что подозреваемый ранее неоднократно был судим за аналогичные преступления.

«По факту заведомо ложного сообщения отделом дознания управления МВД России по городу Пензе возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет», — пояснили в управлении.

О каком именно преступлении идет речь, в полиции не уточнили.