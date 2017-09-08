Житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в крупной краже Криминал

Пенза, 8 сентября 2017. PenzaNews. Уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Пензы, который подозревается в краже 10 электродвигателей и 25 катушек с медным проводом в Чаадаевке, передано в суд для рассмотрения по существу.

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«По версии следствия, в середине июня обвиняемый проездом оказался в Чаадаевке и в одном из нежилых зданий увидел катушки с медным проводом. Через несколько дней в ночное время он приехал в поселок вновь. С помощью привезенных с собой инструментов мужчина отключил установленную в здании сигнализацию, выбил засов входной двери и проник в помещение», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что потерпевшими от его действий признаны юридическое лицо и два физических, двигатели которых находились в том же помещении.

«Стоимость похищенного составила более 265 тыс. рублей. Свою добычу обвиняемый отвез в Пензу на территорию пункта приема металла, на котором он работал. Катушки с медным проводом он передал своему работодателю, пояснив, что купил их в одном из районов области. Другое имущество он смешал с металлом», — пояснила собеседница агентства.

По словам Светланы Артамоновой, при попытке вывоза без документов катушек медного провода для продажи в Ульяновскую область работодатель обвиняемого был задержан и рассказал об их происхождении.

«Похищенное имущество было изъято, опознано представителем потерпевшего и возвращено законному владельцу», — добавила Светлана Артамонова.