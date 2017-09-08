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В Пензе у закладчика изъята крупная партия наркотика

20:36 | 08.09.2017 | Криминал

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Пенза, 8 сентября 2017. PenzaNews. 25 гриппер-пакетов с наркотиком синтетического происхождения изъято у молодого мужчины, который был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы на улице Толстого в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В Пензе у закладчика изъята крупная партия наркотика

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ведомстве добавили, что в телефоне злоумышленника были обнаружили фотографии и координаты «закладок» с наркотиками.

«Личность подозреваемого установили. Им оказался 29-летний житель Нижнего Ломова, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за грабеж и разбой. Он признался в содеянном и пояснил, что распространял наркотики бесконтактным способом на территории Пензы», — сказали в пресс-службе.

В управлении пояснили, что по факту покушения на незаконный сбыт запрещенных веществ в крупном размере возбуждено уголовное дело.
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