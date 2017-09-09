В Пензенской области еще один клиент интернет-магазина получил бумагу вместо телефона Криминал

Пенза, 9 сентября 2017. PenzaNews. Второй факт интернет-мошенничества, в результате которого клиент интернет-магазина получил бумагу вместо дорогостоящего телефона, зарегистрирован в Пензенской области на текущей неделе.

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«В отдел полиции №3 УМВД России по городу Пензе обратился с заявлением 44-летний гражданин. Он сообщил, что на одном из сайтов сделал заказ на приобретение новой модели мобильного телефона известного производителя, стоимость которого в обычных магазинах составляет от 40 тыс. рублей. Получив на почте посылку и заплатив за нее 7 тыс. 819 рублей, гражданин открыл коробку, однако внутри вместо телефона обнаружил нарезанную бумагу», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

В ведомстве пояснили, что по данному факту организована проверка.

Ранее в полиции сообщили об аналогичном факте мошенничества. Тогда нарезанную бумагу вместо телефона по почте получил несовершеннолетний житель Бессоновского района Пензенской области.