17:56:19 Суббота, 9 сентября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Рейтинги Выборы-2017

В Пензенской области еще один клиент интернет-магазина получил бумагу вместо телефона

13:37 | 09.09.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 9 сентября 2017. PenzaNews. Второй факт интернет-мошенничества, в результате которого клиент интернет-магазина получил бумагу вместо дорогостоящего телефона, зарегистрирован в Пензенской области на текущей неделе.

В Пензенской области еще один клиент интернет-магазина получил бумагу вместо телефона

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В отдел полиции №3 УМВД России по городу Пензе обратился с заявлением 44-летний гражданин. Он сообщил, что на одном из сайтов сделал заказ на приобретение новой модели мобильного телефона известного производителя, стоимость которого в обычных магазинах составляет от 40 тыс. рублей. Получив на почте посылку и заплатив за нее 7 тыс. 819 рублей, гражданин открыл коробку, однако внутри вместо телефона обнаружил нарезанную бумагу», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

В ведомстве пояснили, что по данному факту организована проверка.

Ранее в полиции сообщили об аналогичном факте мошенничества. Тогда нарезанную бумагу вместо телефона по почте получил несовершеннолетний житель Бессоновского района Пензенской области.
Актуальное
Читайте также
Мэр поручил принять дополнительные меры для отвода воды на улице Леонова в Пензе Для пассажиров задержанного поезда до Пензы будет организовано горячее питание
Двое пожилых мужчин подозреваются в краже центнера металла в Сердобске Поезд «Нижневартовск — Пенза» задержан из-за ДТП на железной дороге
В Кузнецке ребенок госпитализирован после ДТП Установлена женщина, совершившая кражу в часовне на проспекте Победы в Пензе
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама