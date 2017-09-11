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У жителя Пензы изъято более 200 «серых» SIM-карт

12:45 | 11.09.2017 | Криминал

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Пенза, 11 сентября 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции во взаимодействии с представителями Роскомнадзора задержали 23-летнего жителя Пензы, который пытался сбыть более 200 SIM-карт без оформления договора оказания услуг подвижной радиотелефонной связи. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

У жителя Пензы изъято более 200 «серых» SIM-карт

Фото: 58.мвд.рф

«Гражданин пояснил, что приобрел SIM-карты ранее у неизвестного лица и пытался заработать деньги на их перепродаже», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что в отношении молодого человека составлен протокол по ст. 13.29 КоАП РФ «Заключение договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи неуполномоченным лицом», ему грозит штраф в размере до 5 тыс. рублей.

«Согласно требованиям федерального законодательства, продажа SIM-карт неуполномоченными лицами с рук вне официальных центров продаж без заключения договора с гражданами запрещена», — напомнили в полиции.

В УМВД добавили, что ведомство продолжит проведение мероприятий с целью пресечения реализации «серых» SIM-карт, которые могут быть использованы в преступных целях, уделяя при этом особое внимание привлечению к ответственности поставщиков, работающих в компаниях сотовой связи.
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