У жителя Пензы изъято более 200 «серых» SIM-карт Криминал

Пенза, 11 сентября 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции во взаимодействии с представителями Роскомнадзора задержали 23-летнего жителя Пензы, который пытался сбыть более 200 SIM-карт без оформления договора оказания услуг подвижной радиотелефонной связи. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«Гражданин пояснил, что приобрел SIM-карты ранее у неизвестного лица и пытался заработать деньги на их перепродаже», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что в отношении молодого человека составлен протокол по ст. 13.29 КоАП РФ «Заключение договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи неуполномоченным лицом», ему грозит штраф в размере до 5 тыс. рублей.

«Согласно требованиям федерального законодательства, продажа SIM-карт неуполномоченными лицами с рук вне официальных центров продаж без заключения договора с гражданами запрещена», — напомнили в полиции.

В УМВД добавили, что ведомство продолжит проведение мероприятий с целью пресечения реализации «серых» SIM-карт, которые могут быть использованы в преступных целях, уделяя при этом особое внимание привлечению к ответственности поставщиков, работающих в компаниях сотовой связи.