По факту убийства в Каменке, где зарезали мужчину, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 11 сентября 2017. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту убийства мужчины, тело которого с ножевыми ранениями было обнаружено в квартире одного из домов города Каменки Пензенской области.

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«Следствием установлено, что в ночь на 8 сентября погибший 1972 года рождения находился в гостях у своих знакомых. В ходе совместного распития спиртного между ним и дочерью его знакомых произошла ссора. Разозлившись на мужчину, девушка 1996 года рождения взяла нож и нанесла им множественные удары в область грудной клетки, туловища и верхних конечностей. От полученных колото-резаных ранений потерпевший скончался на месте происшествия», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Наталья Фомина.

Она уточнила, что подозреваемая задержана.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы», — отметила собеседница агентства.