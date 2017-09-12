Двое мужчин ответят в суде за попытку украсть 500 кг металлолома с Пензы-IV Криминал

Пенза, 12 сентября 2017. PenzaNews. Уголовное дело, возбужденное по факту покушения на кражу металлолома с грузовых полувагонов на станции Пенза-IV, передано в суд для рассмотрения по существу.

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«В ходе расследования установлено, что двое граждан 1981 и 1977 годов рождения поздно вечером, приехав на станцию Пенза-IV и пройдя вдоль железной дороги, увидели группу из пяти полувагонов, груженных металлоломом, который они решили похитить и сдать в пункт приема. Убедившись, что их никто не видит, мужчины залезли на полувагон и стали скидывать металлические детали различной формы на землю рядом с железнодорожным полотном. Во время кражи они были задержаны сотрудниками транспортной полиции», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь пензенского линейного отдела МВД России на транспорте Елена Модякова.

Она уточнила, что вес металлолома составил около 500 кг, а сумма ущерба — более 5 тыс. рублей.

«Максимальным наказанием, предусмотренным санкцией статьи, является штраф в размере до 200 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового», — отметила собеседница агентства.