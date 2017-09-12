22:10:53 Вторник, 12 сентября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Двое мужчин ответят в суде за попытку украсть 500 кг металлолома с Пензы-IV

19:23 | 12.09.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 12 сентября 2017. PenzaNews. Уголовное дело, возбужденное по факту покушения на кражу металлолома с грузовых полувагонов на станции Пенза-IV, передано в суд для рассмотрения по существу.

Двое мужчин ответят в суде за попытку украсть 500 кг металлолома с Пензы-IV

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В ходе расследования установлено, что двое граждан 1981 и 1977 годов рождения поздно вечером, приехав на станцию Пенза-IV и пройдя вдоль железной дороги, увидели группу из пяти полувагонов, груженных металлоломом, который они решили похитить и сдать в пункт приема. Убедившись, что их никто не видит, мужчины залезли на полувагон и стали скидывать металлические детали различной формы на землю рядом с железнодорожным полотном. Во время кражи они были задержаны сотрудниками транспортной полиции», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь пензенского линейного отдела МВД России на транспорте Елена Модякова.

Она уточнила, что вес металлолома составил около 500 кг, а сумма ущерба — более 5 тыс. рублей.

«Максимальным наказанием, предусмотренным санкцией статьи, является штраф в размере до 200 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового», — отметила собеседница агентства.
Актуальное
Читайте также
Кузнечан призвали выйти на уборку берегов реки Труев В Пензенской области провели акцию «Не паркуй ребенка»
Фестиваль русской культуры «Жар-птица» пройдет в Пензе и «Тарханах» В Пензенской области стартует новый проект для школьников «Культурная суббота»
Владимир Христолюбов приступил к работе в должности главы пензенского отделения ФСС Пенза присоединится к «Кроссу нации» 16 сентября
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама