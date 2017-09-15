Вырастившая почти 300 кустов мака жительница Лунинского района получила условный срок Криминал

Лунино, 15 сентября 2017. PenzaNews. Наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года назначено жительнице Лунинского района Пензенской области, которая признана судом виновной в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства.

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«В начале мая на территории огорода своего домовладения женщина незаконно посеяла семена наркосодержащих растений, относящихся к семейству маковых. До августа она ухаживала за своими посадками, поливала их и пропалывала от сорняков», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что всего женщина вырастила 290 кустов мака.

«Приговор суда в законную силу не вступил», — отметила собеседница агентства.