11:30:08 Пятница, 15 сентября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Вырастившая почти 300 кустов мака жительница Лунинского района получила условный срок

08:22 | 15.09.2017 | Криминал

Печать

Лунино, 15 сентября 2017. PenzaNews. Наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года назначено жительнице Лунинского района Пензенской области, которая признана судом виновной в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства.

Вырастившая почти 300 кустов мака жительница Лунинского района получила условный срок

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В начале мая на территории огорода своего домовладения женщина незаконно посеяла семена наркосодержащих растений, относящихся к семейству маковых. До августа она ухаживала за своими посадками, поливала их и пропалывала от сорняков», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что всего женщина вырастила 290 кустов мака.

«Приговор суда в законную силу не вступил», — отметила собеседница агентства.
Актуальное
Читайте также
В Пензе участницами соревнований «Юные грации» станут 350 гимнасток Жительница Пензенского района стала жертвой мошенничества при покупке посудомоечной машины
В Кузнецке стартовала экологическая декада Новый сезон в центре культуры и досуга Пензы откроют 8 октября
Житель Пензы подозревается в краже тротуарной плитки с улицы Максима Горького Четверо пензенских дзюдоистов примут участие в первенстве ПФО
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама