Почти два года проведет в колонии житель Пензы, ударивший обухом топора знакомого Криминал

Пенза, 15 сентября 2017. PenzaNews. Наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима назначено 31-летнему жителю Пензы, который признан судом виновным в жестоком избиении знакомого, который на длительное время потерял работоспособность.

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«3 июня вместе с двумя знакомыми он распивал крепкие спиртные напитки в своей квартире. Между ним и одним из гостей произошла ссора из-за самовольного осмотра приятелем кухонного шкафа. Осужденный набросился на 48-летнего потерпевшего и стал наносить удары руками и ногами по различным частям тела», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что, после того как мужчина упал, злоумышленник нанес ему не менее 13 ударов обухом топора.

«Вину в совершении преступления мужчина признал полностью и добровольно возместил потерпевшему ущерб», — отметила Светлана Артамонова.

По ее словам, осужденный был взят под стражу в зале суда.