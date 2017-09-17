Житель Пензы получил условный срок за покупку гашиша за биткоины Криминал

Пенза, 17 сентября 2017. PenzaNews. Наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года назначено 26-летнему жителю Пензы Евгению Абдряшитову за незаконное приобретение наркотика, за который он расплатился криптовалютой.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, мужчина договорился с неизвестным о покупке гашиша ночью 25 июня, зайдя на сайт интернет-магазина со своего ноутбука.

«Оплата покупки должна была производиться криптовалютой — биткоинами. Евгений Абдряшитов приобрел их в интернете на другом сайте и оплатил свой заказ. После этого он получил от продавца информацию о месте нахождения закладки наркотического средства», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что следующей ночью по предоставленным координатам мужчина нашел спрятанный гриппер-пакет с гашишем массой 9,62 грамма.

«Наркотик он положил в салон автомобиля. По пути следования на улице Карпинского в Пензе его машина была остановлена сотрудниками полиции, наркотик обнаружен и изъят», — добавила Светлана Артамонова.

Помощник прокурора уточнила, что приговор вступил в законную силу.