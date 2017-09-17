Житель Неверкинского района приговорен к 7 годам колонии за кражу скота на 1 млн. рублей Криминал

Пенза, 17 сентября 2017. PenzaNews. Наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима назначено 39-летнему Мухаммеду Рафикову в Неверкинском районе Пензенской области за 12 краж скота на общую сумму более 1 млн. рублей.

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«Как установлено по делу, с сентября 2011 года по октябрь 2016 мужчина совершил 10 краж крупного рогатого скота и лошадей на территории Неверкинского района, одну — в Кузнецком районе и семь — в Саратовской области», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что похищенных животных он продавал скупщикам.

«Гражданские иски потерпевших о взыскании с него имущественного ущерба судом удовлетворены. Приговор вступил в законную силу», — уточнила собеседница агентства.