Избивший и ограбивший прохожего житель Пензы заключен под стражу Криминал

Пенза, 17 сентября 2017. PenzaNews. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении 43-летнего жителя Пензы, который обвиняется в грабеже и нанесении телесных повреждений прохожему.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону, нападение на 42-летнего мужчину было совершено днем на улице Островского — его избили и отобрали мобильный телефон.

«Заявитель запомнил приметы нападавшего и сообщил их полицейским. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого в совершении преступления», — пояснили в ведомстве.

В полиции уточнили, что неоднократно судимый ранее мужчина был доставлен в отдел полиции и признался в содеянном.

«Он пояснил, что в тот день находился в состоянии алкогольного опьянения, а преступление совершил, чтобы получить деньги на приобретение спиртного. Похищенный мобильный телефон полицейские изъяли в ходе осмотра квартиры по месту жительства мужчины. После проведения товароведческой экспертизы он будет возвращен владельцу», — добавили в пресс-службе.

В управлении отметили, что по факту преступления возбуждено уголовное дело.