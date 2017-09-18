В Никольске следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины после ссоры с отчимом Криминал

Никольск, 18 сентября 2017. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», возбуждено по факту гибели мужчины 1987 года рождения в Никольске Пензенской области.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Наталья Фомина, его тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в пятницу, 15 сентября.

«Следствием установлено, что вечером на кухне жилого дома между потерпевшим и его отчимом 1966 года рождения в ходе распития спиртных напитков произошла ссора. Пасынок ударил ножом в грудную клетку отчима, который в свою очередь ломом нанес ему множественные удары по голове», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, молодой мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте, а его отчим — через непродолжительное время в реанимации.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы», — резюмировала Наталья Фомина.