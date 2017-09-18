Пожилая жительница Пензы лишилась 250 тыс. рублей после звонка «сотрудницы прокуратуры» Криминал

Пенза, 18 сентября 2017. PenzaNews. 71-летняя жительница Пензы лишилась более 250 тыс. рублей, проверив мошенникам, которые от лица сотрудника прокуратуры и банка пообещали ей компенсацию.

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«На домашний телефон женщины позвонила неизвестная, которая представилась помощником следователя прокуратуры города Москвы. Она сказала, что в связи с закрытием фирмы, в которой пожилая женщина приобретала товары, ей положена компенсация в размере 580 тыс. рублей. Для ее получения необходимо связаться с работником банка, расположенного в Москве, по номеру, которой она укажет», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России.

В ведомстве уточнили, что женщина позвонила по указанному телефону.

«Неизвестный пояснил, что для получения компенсации необходимо оплатить комиссию в сумме 63 тыс. рублей на его имя. На следующий день после того, как пенсионерка перевела деньги, она снова позвонила незнакомцу. Он сказал, что необходимо также оплатить стоимость автомобиля в сумме 174 тыс. рублей», — отметили в полиции.

В управлении добавили, что после того, как пожилая женщина перевела и эту сумму, она поняла, что ее обманули, так как неизвестные под новыми предлогами требовали перечислить дополнительные денежные средства.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — резюмировали в УМВД.