Жительница Пензенской области съела часть документа при ознакомлении с материалами дела Криминал

Пенза, 18 сентября 2017. PenzaNews. Уголовное дело по ст. 294 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования» возбуждено в отношении жительницы Пензенской области, уничтожившей документ при ознакомлении с материалами дела в суде.

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«Желая добиться отмены определения судьи об отказе иска, она обратилась с ходатайством об ознакомлении с материалами дела, во время которого женщина вырвала из дела документ и побежала, по пути разрывая его на мелкие части. Однако фрагменты можно было сопоставить, поэтому женщина решила съесть документ для надежности», — сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по Пензенской области Яна Загребельная.

По ее словам, теперь женщине грозит до двух лет лишения свободы.