16:19:52 Вторник, 19 сентября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Жительницу Пензы уличили в мошенничестве почти на 5 млн. рублей

14:59 | 19.09.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 19 сентября 2017. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» возбуждено в отношении жительницы Пензы 1985 года рождения, которая брала в долг крупные суммы и не возвращала их.

Жительницу Пензы уличили в мошенничестве почти на 5 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Она взяла у своего знакомого в долг денежные средства в сумме 1 млн. 960 тыс. рублей сроком на один месяц на личные нужды под залог принадлежащей ей двухкомнатной квартиры. Установлено, что жилплощадь уже является предметом залога по другому договору займа, который гражданка получила в 2015 году от индивидуального предпринимателя в сумме 1 млн. 300 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России.

В ведомстве уточнили, что в ходе расследования были установлены и другие граждане, пострадавшие от действий подозреваемой.

«В частности, в 2016 году она получила деньги от знакомого в сумме 1 млн. 398 тыс. рублей сроком на два месяца под предлогом лечения матери. Однако эти средства девушка потратила на личные нужды», — пояснили в полиции.

В управлении отметили, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.
Актуальное
Читайте также
По факту смертельного ДТП с тремя автомобилями под Пензой возбуждено уголовное дело В пензенской областной библиотеке пройдет выставка картин Александры Голосовой
Члена Совета Федерации от пензенского Заксобрания выберут на первой сессии Житель Пачелмского района приговорен к 8 годам колонии за смерть матери
В Пензе волонтеры подключились к поиску пропавшего Виталия Мещерякова В Пензе высадят аллею, посвященную работникам леса
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама