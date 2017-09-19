Жительницу Пензы уличили в мошенничестве почти на 5 млн. рублей Криминал

Пенза, 19 сентября 2017. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» возбуждено в отношении жительницы Пензы 1985 года рождения, которая брала в долг крупные суммы и не возвращала их.

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«Она взяла у своего знакомого в долг денежные средства в сумме 1 млн. 960 тыс. рублей сроком на один месяц на личные нужды под залог принадлежащей ей двухкомнатной квартиры. Установлено, что жилплощадь уже является предметом залога по другому договору займа, который гражданка получила в 2015 году от индивидуального предпринимателя в сумме 1 млн. 300 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России.

В ведомстве уточнили, что в ходе расследования были установлены и другие граждане, пострадавшие от действий подозреваемой.

«В частности, в 2016 году она получила деньги от знакомого в сумме 1 млн. 398 тыс. рублей сроком на два месяца под предлогом лечения матери. Однако эти средства девушка потратила на личные нужды», — пояснили в полиции.

В управлении отметили, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.