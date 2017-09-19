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В Кузнецке завели дело на женщину, продавшую разбавленное водой из под крана спиртное

16:42 | 19.09.2017 | Криминал

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Кузнецк, 19 сентября 2017. PenzaNews. Уголовное дело по факту хранения в целях сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, возбуждено в отношении жительницы Кузнецка Пензенской области 1978 года рождения.

В Кузнецке завели дело на женщину, продавшую разбавленное водой из под крана спиртное

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В августе она приобрела спиртосодержащую жидкость, которую в целях повышения своего материального благосостояния разбавила водой из-под крана и продала ее местной жительнице под видом пищевого продукта», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Наталья Фомина.

Она уточнила, что преступная деятельность женщины была пресечена сотрудниками полиции.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — резюмировала собеседница агентства.
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