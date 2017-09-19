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Вступил в силу приговор экс-главе администрации Илим-Горского сельсовета

18:02 | 19.09.2017 | Криминал

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Пенза, 19 сентября 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор Неверкинского районного суда, которым бывший глава администрации Илим-Горского сельсовета Сергей Фомин признан виновным в совершении растраты в крупном размере.

Вступил в силу приговор экс-главе администрации Илим-Горского сельсовета

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Являясь с 2005 года главой администрации Илим-Горского сельсовета, Сергей Фомин знал, что в Пензенской области действует программа по капитальному ремонту систем централизованного водоснабжения в населенных пунктах, согласно которой для сельсовета выделено 3 тыс. 996 метров полиэтиленовых труб стоимостью 648 тыс. 351 рубль», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь пензенского облсуда Наталья Быченкова.

Она уточнила, что мужчина заключил договор на выполнение работ по реконструкции системы водоснабжения на все количество выделенных труб, однако фактически в 2007 году было проложено лишь 1 тыс. 742 метров.

«Оставшимися трубами Сергей Фомин распорядился по своему усмотрению, раздав основную их часть знакомым. В результате с 2007 по 2015 годы он причинил администрации Илим-Горского сельсовета материальный ущерб на общую сумму 380 тыс. 43 рубля», — пояснила собеседница агентства.

Наталья Быченкова напомнила, что Сергею Фомину было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

«Также осужденный обязан возместить имущественный вред, причиненный преступлением», — резюмировала она.
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