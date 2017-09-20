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Случайно застреливший знакомого пензенец предстанет перед судом

16:03 | 20.09.2017 | Криминал

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Пенза, 20 сентября 2017. PenzaNews. Уголовное дело в отношении мужчины 1982 года рождения, который обвиняется в причинении смерти своему знакомому в Пензенской области по неосторожности, направлено в суд для рассмотрения по существу.

Случайно застреливший знакомого пензенец предстанет перед судом

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, 28 июня мужчина в компании друзей приехал порыбачить на водохранилище на реке Няньга в Белинском районе. Вечером того же дня между потерпевшим и одним из его товарищей в салоне автомобиля «ГАЗель» произошла ссора, в ходе которой погибший схватил ружье и направил его на приятеля», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Наталья Фомина.

По его словам, обвиняемый, желая прекратить конфликт, начал вырывать ружье и задел один из его спусковых крючков.

«В результате неосторожных действий злоумышленника произведен выстрел в область груди потерпевшего. От полученного ранения мужчина скончался на месте», — уточнила собеседница агентства.
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