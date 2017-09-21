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В Никольском районе мужчина получил условный срок за изготовление пистолета

10:51 | 21.09.2017 | Криминал

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Пенза, 21 сентября 2017. PenzaNews. Наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года назначено жителю Пензенской области за изготовление и хранение оружия.

В Никольском районе мужчина получил условный срок за изготовление пистолета

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Никольского районного суда, он сделал пистолет из подручных средств при помощи слесарного инструмента во дворе своего дома в сентябре 2016 года.

«Предмет является гладкоствольным дульнозарядным с фитильным воспламенителем огнестрельным оружием, самодельно изготовленным по типу пистолетов. Он пригоден для стрельбы и не относится к оружию ограниченного поражения», — пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что после этого мужчина без разрешения хранил оружие в сарае, пока его не обнаружили сотрудники полиции.

«Уголовное дело рассмотрено в особом порядке. Приговор обжалован не был и вступил в законную силу», — уточнил представитель суда.
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