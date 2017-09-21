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Житель Пензы подозревается в угоне автомобиля бывшей возлюбленной

17:23 | 21.09.2017 | Криминал

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Пенза, 21 сентября 2017. PenzaNews. Житель Пензы 1996 года рождения подозревается в угоне автомобиля «ВАЗ-2110», принадлежащего его бывшей возлюбленной.

Житель Пензы подозревается в угоне автомобиля бывшей возлюбленной

Фото: 58.мвд.рф

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, автомобиль был припаркован на улице Краснова.

«Машину полицейские нашли возле одного из торговых центров Октябрьского района. В ходе осмотра транспортного средства было обнаружено, что из него похищено 7 тыс. рублей», — отметили в ведомстве.

В полиции отметили, что подозреваемый признался в содеянном.

«Он пояснил, что ранее сожительствовал с потерпевшей, и у него был второй комплект ключей от автомобиля. В один из дней он пришел к дому, где проживала девушка, во дворе увидел ее машину, которую решил угнать. Похищенные деньги злоумышленник потратил на личные нужды», — добавили в управлении.

В ведомстве уточнили, что по факту угона машины и хищения денежных средств возбуждены уголовные дела.

«В настоящее время автомобиль возвращен законному владельцу. Расследование уголовного дела продолжается. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписка о невыезде и надлежащем поведении», — резюмировали в УМВД.
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