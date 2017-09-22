17:42:03 Пятница, 22 сентября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Пензенской области на угрожавшего убить таксиста гражданина Казахстана завели дело

12:42 | 22.09.2017 | Криминал

Печать

Кузнецк, 22 сентября 2017. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в отношении 61-летнего гражданина Казахстана, который подозревается в угрозе убийством таксиста в Кузнецком районе Пензенской области.

В Пензенской области на угрожавшего убить таксиста гражданина Казахстана завели дело

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, информация об инциденте, произошедшем на 777 км федеральной трассы М5 «Урал», поступила в правоохранительные органы 16 сентября.

«Предварительно установлено, что подозреваемый и его сын, находившиеся в Кузнецке, заказали такси для проезда в город Вольск Саратовской области. Таксист взял в поездку свою знакомую. В пути между водителем и подозреваемым возник конфликт из-за действий последнего по отношению к указанной гражданке. В результате таксист принял решение отменить поездку, развернулся и направился в сторону Кузнецка. В этот момент пассажир, находившийся на заднем сиденье, стал душить шофера во время движения автомобиля и угрожать ему убийством», — пояснили в ведомстве.

В полиции уточнили, что водитель остановил машину, по рации вызвал на место происшествия коллег и сообщил о случившемся в полицию.
Актуальное
Читайте также
В Пензе состоялось торжественное мероприятие по случаю Дня работников леса Сергей Волков возмущен расклеенной на заборах вдоль «красных линий» рекламой дельфинария
При столкновении автобуса и «ГАЗели» в Пензенской области травмы получили пять человек В Пензе завершено расследование дела о краже 2 тыс. тонн нефтепродуктов
Первый «Вагон знаний» из Пензы отправится в Самару 23 сентября В Пензе задержан мужчина, откусивший знакомой часть пальца
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама