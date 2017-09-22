В Пензенской области на угрожавшего убить таксиста гражданина Казахстана завели дело Криминал

Кузнецк, 22 сентября 2017. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в отношении 61-летнего гражданина Казахстана, который подозревается в угрозе убийством таксиста в Кузнецком районе Пензенской области.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, информация об инциденте, произошедшем на 777 км федеральной трассы М5 «Урал», поступила в правоохранительные органы 16 сентября.

«Предварительно установлено, что подозреваемый и его сын, находившиеся в Кузнецке, заказали такси для проезда в город Вольск Саратовской области. Таксист взял в поездку свою знакомую. В пути между водителем и подозреваемым возник конфликт из-за действий последнего по отношению к указанной гражданке. В результате таксист принял решение отменить поездку, развернулся и направился в сторону Кузнецка. В этот момент пассажир, находившийся на заднем сиденье, стал душить шофера во время движения автомобиля и угрожать ему убийством», — пояснили в ведомстве.

В полиции уточнили, что водитель остановил машину, по рации вызвал на место происшествия коллег и сообщил о случившемся в полицию.