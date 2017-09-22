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В Пензе задержан мужчина, откусивший знакомой часть пальца

13:47 | 22.09.2017 | Криминал

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Пенза, 22 сентября 2017. PenzaNews. Сотрудники управления Росгвардии по Пензенской области задержали 24-летнего мужчину, который в ходе ссоры причинил телесные повреждения знакомой.

В Пензе задержан мужчина, откусивший знакомой часть пальца

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В частном доме на улице Овражной между мужчиной и женщиной произошел конфликт, в ходе которого гражданин, находясь в алкогольном опьянении, откусил часть фаланги указательного пальца левой руки 54-летней женщины», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что ранее судимый мужчина был задержан на месте происшествия в момент, когда уже пытался скрыться.

«Он был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, а пострадавшая доставлена бригадой скорой помощи в больницу», — резюмировали в Росгвардии.
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