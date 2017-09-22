В Пензе завершено расследование дела о краже 2 тыс. тонн нефтепродуктов Криминал

Пенза, 22 сентября 2017. PenzaNews. Расследование уголовного дела в отношении 11 членов организованной межрегиональной группы, обвиняемых в хищении дизельного топлива в особо крупном размере в Пензенской области, завершено. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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В ведомстве отметили, что деятельность злоумышленников была пресечена в октябре 2016 года.

«В ходе предварительного следствия установлено, что в течение 2015–2016 годов обвиняемые осуществили две врезки в нефтепродуктопровод на территории Пензы и Городищенского районов и похищали дизельное топливо, которое сбывали в Волгоградской области. Общий объем украденных нефтепродуктов составил 2 тыс. тонн. Ущерб, причиненный действиями злоумышленников, превысил 60 млн. рублей», — пояснили в полиции.

В управлении уточнили, что участникам группы предъявлено обвинение по п. «а» и «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.