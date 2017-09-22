Жительница Пензы лишилась денег при попытке продать щенков через интернет Криминал

Пенза, 22 сентября 2017. PenzaNews. 28-летняя жительница Пензы лишилась 12 тыс. рублей при попытке продать щенков через интернет.

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«Женщина разместила объявление на сайте Avito.ru. Через некоторое время на ее мобильный телефон позвонила неизвестная, которая сказала, что хочет приобрести животное, и под предлогом перечисления предоплаты попросила продиктовать номер банковской карты», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России.

В ведомстве пояснили, что после этого звонившая предложила сразу пройти к банкомату и снять деньги.

«Следуя инструкциям незнакомки, потерпевшая выполнила ряд действий через банкомат — перевела деньги на счет абонентского номера сотовой связи. После чего неизвестная отказалась от покупки щенков», — уточнили в полиции.

В управлении отметили, что по данному факту проводится проверка.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — резюмировали в УМВД.