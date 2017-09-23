В Лунинском районе мужчина лишился 60 тыс. рублей, пытаясь продать картофель Криминал

Пенза, 23 сентября 2017. PenzaNews. Проверка по факту телефонного мошенничества, в результате которого 58-летний мужчина лишился 60 тыс. рублей, пытаясь продать картофель, организована в Лунинском районе Пензенской области.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МВД России по Пензенской области, ранее мужчина разместил на сайте Avito.ru объявление о продаже овощей.

«Через некоторое время на его телефон позвонил неизвестный, сказал, что желает приобрести картофель, и под предлогом перечисления предоплаты попросил пройти к ближайшему банкомату», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что мужчина последовал инструкции звонившего и подключил услугу «Мобильный банк» к указанному мошенником номеру, после чего обнаружил списание со своего счета крупной суммы.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — отметили в управлении.