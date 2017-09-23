В Городищенском районе у пенсионера изъяли более 700 граммов марихуаны Криминал

Пенза, 23 сентября 2017. PenzaNews. Полицейские изъяли из незаконного оборота 755 граммов марихуаны в результате осмотра домовладения 70-летнего жителя Городищенского района Пензенской области.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МВД России по региону, перед этим сотрудники уголовного розыска получили оперативную информацию о том, что пожилой мужчина причастен к незаконному обороту наркотиков.

«На чердаке бани полицейские обнаружили вещество растительного происхождения — предположительно, марихуану — массой 755 граммов. Оно было изъято и направлено на исследование, по результатам которого определено, как наркотическое», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что по факту незаконного хранения наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело.