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В Пензе задержан мужчина, избивший отказавшуюся сделать музыку громче сотрудницу кафе

17:11 | 24.09.2017 | Криминал

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Пенза, 24 сентября 2017. PenzaNews. Наряд группы задержания вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержал 29-летнего мужчину, который причинил телесные повреждения работнице кафе.

В Пензе задержан мужчина, избивший отказавшуюся сделать музыку громче сотрудницу кафе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Молодой человек попросил сделать громче музыку, на что сотрудница заведения сделала замечание. Между мужчиной и женщиной завязался конфликт, в ходе которого гражданин нанес телесные повреждения девушке», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что другие работники заведения, увидев происходящее, нажали тревожную кнопку.

«Нападавшего передали в полицию. В ходе проверки по базам данных было установлено, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за изнасилование», — резюмировали в управлении.
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