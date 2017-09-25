В Пензе задержаны руководители и сотрудники медклиники, подозреваемые в мошенничестве Криминал

Пенза, 25 сентября 2017. PenzaNews. Трое руководителей и двое сотрудников частной клиники Пензы, которая позиционировала себя как филиал одного из известных медицинских центров по коррекции веса, задержаны по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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«Установлено, что сотрудники кол-центра обзванивали жителей Пензы и Пензенской области, представлялись сотрудниками медицинского центра и говорили о том, что якобы действуют в рамках некой программы, и приглашали пройти бесплатную диагностику на современном оборудовании. Они сообщали, что по результатам собеседования специалисты центра дадут пациенту рекомендации по здоровому питанию», — пояснила она.

По словам Ирины Волк, обязательным условием проведения процедуры было наличие паспорта.

«При выполнении диагностики сотрудники организации под различными предлогами вынуждали граждан заключать договоры на оказание услуг по абонементу. Они говорили, что только в этот день и только для конкретного пациента действует социальная льгота, и снижали сумму договора с 400 тыс. рублей до суммы в 100–150 тыс. рублей», — добавила официальный представитель МВД России.

Она отметила, что сотрудники организации часто разыгрывали перед посетителями сцены, когда «заведующий отделением» в присутствии клиента звонила якобы в Москву и уговаривала собеседника, находившегося на самом деле в соседнем кабинете, предоставить социальную квоту.

«После такого психологического давления посетителю было сложно отказаться от заключения договора. Под предлогом предоставления рассрочки с посетителями медицинского центра заключали кредитные договоры, денежные средства по которым предназначались для оплаты услуг организации», — сказала Ирина Волк.

По ее словам, диагностикой занимались граждане, не имеющие к медицине никакого отношения — это были люди с экономическим, техническим и архитектурным образованием, а также юристы.

«По факту мошенничества в крупном размере, совершенного сотрудниками клиники, следственной частью Следственного управления УМВД России по Пензенской области возбуждено уголовное дело. Задержанным трем руководителям центра, а также двоим сотрудникам судом избрана мера пресечения в виде заключение под стражу», — резюмировала Ирина Волк.

Как сообщил ИА «PenzaNews» источник в правоохранительных органах, речь идет об ООО «Центр коррекции веса», работавшее в торгово-офисном центре «Гермес» на улице Московской, 29.

Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителем и генеральным директором фирмы является Екатерина Губина.

Основным видом деятельности организации числится предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты.