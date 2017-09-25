Александр Пашков и Сергей Богунов в суде не признали свою вину Криминал

Пенза, 25 сентября 2017. PenzaNews. Экс-мэр Пензы Александр Пашков, выполнявший функции советника губернатора Василия Бочкарева, и фактический учредитель ООО «ЦСК «Сигма» Сергей Богунов заявили, что не признают своей вины в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», в ходе первого судебного заседания по уголовному делу, состоявшегося в Ленинском районном суде города в понедельник, 25 сентября.

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Дело рассматривает судья Людмила Журавлева.

Государственное обвинение представляют Владимир Волошин и Наталья Правосудова.

Интересы Александра Пашкова отстаивают адвокаты Вячеслав Феоктистов и Алексей Агафонов, а Сергея Богунова — Александр Федулов и Андрей Никифоров.

В начале заседания представитель потерпевшей стороны – госкорпорации «Ростех» Вадим Бурлаков озвучил ходатайство об увеличении размера требований по гражданскому иску до суммы причиненного вреда, установленного следствием — 96 млн. 866,5 тыс. рублей. Однако судья пояснила, что подписанное им заявление не может быть принято, поскольку такое право не предусмотрено его доверенностью, в связи с чем было решено заявить ходатайство позднее — после оформления в соответствии с требованиями.

Оглашение государственного обвинения по делу заняло практически час, причем обстоятельства совершения преступления Владимир Волошин по общему согласию зачитывал лишь в отношении Сергея Богунова, поскольку они полностью совпадали с частью Александра Пашкова.

«Богунов […] и ранее знакомый ему Пашков, занимавший с 8 ноября 2012 года должность советника губернатора Пензенской области по инвестициям на общественных началах, в период с 13 ноября 2012 года по 23 декабря 2014 года, находясь на территории Москвы и Московской области, […] вступили в предварительный преступный сговор на хищение чужого имущества — части денежных средств, принадлежащей государственной корпорации «Ростех» и предназначенной для строительства перинатального центра города Пензы», — сказал он.

Владимир Волошин добавил, что, имея личное поручение Василия Бочкарева, являвшегося на тот момент губернатором и не осведомленного о преступных намерениях своего советника, Александр Пашков участвовал в совещаниях рабочих групп по строительству социально значимого объекта.

Он уточнил, что на них экс-мэр должен был выяснить условия подряда и завести личное знакомство с руководителем компании-генподрядчика — ООО «РТ-СоцСтрой» — Ахметом Шарафетдиновым, убедить его в надежности ООО «ЦСК «Сигма» и получить согласие на проведение подготовительных работ еще до заключения контракта.

«Богунов, согласно отведенной ему в преступлении роли, […] должен был получить доверенность на предоставление интересов и распоряжение имуществом ООО «ЦСК «Сигма», обеспечить участие ООО «ЦСК «Сигма» в конкурсном отборе на право заключения контракта на строительство перинатального центра города Пензы, в случае победы обеспечить подписание договора подряда, а после поступления денежных средств по указанному договору на расчетные счета ООО «ЦСК «Сигма», должен был организовать их дальнейший перевод по фиктивным основаниям на расчетные счета аффилированных ему юридических лиц», — пояснил прокурор.

Гособвинитель уточнил, что Сергей Богунов, являясь фактическим работодателем гендиректора ООО «ЦСК «Сигма» Ильи Торгашева, получил от него нотариальную доверенность, дающую право представлять компанию в любых вопросах.

Владимир Волошин уточнил, что контракт с ценой 1 млрд. 525 млн. 757 тыс. 458 рублей был выигран уже в момент фактического проведения работ, после чего договор был подписан.

«При этом Богунов и Пашков не намеревались в действительности выполнять указанные обязательства перед ООО «РТ-СоцСтрой» в полном объеме на всю указанную сумму денежных средств», — отметил он, уточнив, что, по версии следствия, Сергей Богунов и Александр Пашков решили похитить 15% от общей цены контракта.

Прокурор пояснил, что средства поступали на счета ООО «ЦСК «Сигма», после чего Сергей Богунов по фиктивным основаниям частями выводил их из оборота, в том числе с помощью обналичивания векселей неустановленным способом и передавал деньги Александру Пашкову.

«Таким образом, организовав в период с 12 февраля 2015 года по 30 апреля 2015 года указанные переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «ЦСК «Сигма» на счета аффилированных Богунову юридических лиц ООО «Сигма», ООО «Нефтегазгрупп», ООО «НВП «Европа», ООО «СтройДомСад» и последующее их обналичивание, а также организовав оплату платежа за [гражданина] Батырова по ипотечному кредиту, Богунов и Пашков, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием генерального директора ООО «РТ-СоцСтрой» Шарафетдинова, которому были вверены денежные средства ГК «Ростех» для строительства перинатального центра города Пензы, похитили […] денежные средства в особо крупном размере — 96 млн. 866 тыс. 532 рубля 1 копейка. От хищения оставшейся части денежных суммы — не менее 15% от указанной цены по договору […], то есть в размере не менее 228 млн. 863 тыс. 618 рублей 78 копеек — Богунов и Пашков добровольно отказались. Похищенными денежными средствами Пашков и Богунов распорядились по своему усмотрению, израсходовав на собственные нужды», — добавил Владимир Волошин.

После этого Сергей Богунов, отвечая на вопрос судьи, пояснил, что обвинение ему понятно, но он с ним не согласен. Он заявил, что намерен давать показания в конце судебного следствия.

«Я считаю, что обвинение некорректное, абсурдное. Непонятно, в чем меня обвиняют, кого я обманул. […] Обходится стороной то, что я вкладывал собственные деньги для того, чтобы получить тендерный кредит для участия в размере 77 млн. рублей. […] «СоцСтрой», самостоятельно действуя, подал взыскание по банковской гарантии, по которой он рассчитывает получить сумму неотработанного якобы аванса. «Ростех» тоже пытается взыскать эту же сумму по этому же основанию с меня как с физического лица, насколько я понимаю», — отметил он.

По словам Сергея Богунова, выведенные средства были возвращены спустя несколько дней, при этом операция была проведена из-за заморозки счета и угрозы списания приставами.

В свою очередь Александр Пашков также не признал вину и выразил намерение давать показания в конце судебного следствия.

«Мне непонятно, как, являясь советником губернатора на общественных началах, не имея трудового договора, оплаты по трудовому договору, […] я мог использовать должностные служебные полномочия советника», — сказал он.

Александр Пашков пояснил, что участие в планерках по вопросу строительства перинатальных центров как представителя Пензенской области было не его решением, а волей губернатора Василия Бочкарева, которой он не мог противиться.

«Я убедил Шарафетдинова, чтобы Богунов получил работу до участия в конкурсе. Так эту работу Богунов выполнил за собственные средства, за привлеченные средства и взял на себя обязательства перед ними, не имея никаких обязательств от государства и Шарафетдинова. То есть если бы Богунов не выиграл конкурс, […] он бы эти средства или потерял, или бы доказывал в судебном порядке. Странная манера организации преступления — вложить свои несколько десятков миллионов рублей, чтобы украсть непонятно что еще», — отметил Александр Пашков.

Следующее судебное заседание по громкому уголовному делу назначено на 9 октября. Планируется, что на нем будут заслушаны показания представителя ГК «Ростех» Вадима Бурлакова.