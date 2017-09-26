Жительница Лунинского района получила условный срок за культивирование мака Криминал

Лунино, 26 сентября 2017. PenzaNews. Наказание в виде двух лет лишения свободы условно назначено жительнице Лунинского района Пензенской области, которая признана судом виновной в незаконном культивировании мака.

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«Находясь на своем приусадебном участке, расположенном в селе Иванырс, женщина незаконно посеяла на огороде не менее 290 семян мака», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Лунинского районного суда.

Он уточнил, что до стадии созревания женщина ухаживала за растениями — пропалывала и поливала, что способствовало их росту.

«Маковые были обнаружены в ходе осмотра места происшествия и изъяты сотрудниками полиции», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, изъятые растения в соответствии с заключением эксперта являются наркосодержащими.

«Приговор вступил в законную силу», — резюмировал представитель суда.