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Жительница Лунинского района получила условный срок за культивирование мака

09:21 | 26.09.2017 | Криминал

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Лунино, 26 сентября 2017. PenzaNews. Наказание в виде двух лет лишения свободы условно назначено жительнице Лунинского района Пензенской области, которая признана судом виновной в незаконном культивировании мака.

Жительница Лунинского района получила условный срок за культивирование мака

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Находясь на своем приусадебном участке, расположенном в селе Иванырс, женщина незаконно посеяла на огороде не менее 290 семян мака», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Лунинского районного суда.

Он уточнил, что до стадии созревания женщина ухаживала за растениями — пропалывала и поливала, что способствовало их росту.

«Маковые были обнаружены в ходе осмотра места происшествия и изъяты сотрудниками полиции», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, изъятые растения в соответствии с заключением эксперта являются наркосодержащими.

«Приговор вступил в законную силу», — резюмировал представитель суда.
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