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Жительница Бековского района обвиняется в ложном доносе на бывшую подругу сына

18:48 | 26.09.2017 | Криминал

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Пенза, 26 сентября 2017. PenzaNews. Жительница Бековского района Пензенской области 1959 года рождения обвиняется в заведомо ложном доносе о совершении преступления.

Жительница Бековского района обвиняется в ложном доносе на бывшую подругу сына

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, 16 августа женщина обратилась в полицию с заявлением о совершении незаконного проникновения в ее домовладение, обвинив в этом бывшую подругу ее сына, заведомо зная, что последняя не совершала данного преступления», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Наталья Фомина.

Она уточнила, что в ходе проверки причастность девушки к совершению преступления не подтвердилась.

«Впоследствии женщина призналась, что бывшая подруга ее сына действительно не совершала противоправных действий, а таким способом она хотела, чтобы девушка больше не приходила к ней домой», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.
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