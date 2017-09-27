Москвич приговорен к 3 годам лишения свободы за сбыт стероидов в Пензенской области
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Пенза, 27 сентября 2017. PenzaNews. Наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима назначено жителю Московской области за незаконное приобретение, хранение, пересылку и сбыт стероидов в крупном размере.
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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Шемышейского районного суда, мужчина в марте 2017 года по низкой цене купил сильнодействующие вещества через интернет, после чего хранил их у себя дома.
«В апреле он, имея широкий круг знакомств среди лиц, занимающихся спортом и употребляющих анаболические стероиды, осуществил сбыт приобретенных сильнодействующих веществ, переслав их по почте в Шемышейку», — пояснил собеседник агентства.
Он отметил, что преступник полностью признал вину и согласился с обвинением.
«Поскольку преступление было совершено в течение испытательного срока по другому приговору, условное осуждение по предыдущему приговору было отменено. Приговор суда не вступил в законную силу», — добавил он.