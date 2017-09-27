Житель Кузнецкого района обвиняется в изготовлении и хранении оружия Криминал

Кузнецк, 27 сентября 2017. PenzaNews. 37-летний житель Кузнецкого района Пензенской области обвиняется в незаконном изготовлении и хранении оружия и боеприпасов, а также в нарушении правил дорожного движения, будучи подвергнутым административному наказанию.

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«Житель села Никольского приобрел оружие, непригодное для производства выстрелов боевыми патронами. На протяжении длительного времени он использовал его для стрельбы холостыми патронами во дворе своего дома, а также в окрестностях села. Затем злоумышленник переделал оружие для стрельбы боевыми патронами. Также у неустановленного лица он приобрел боеприпасы, которые вместе с оружием незаконно хранил в своем домовладении втайне от родственников», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что после употребления со знакомыми спиртных напитков, он вместе с ними отправился отдыхать на близлежащий пруд.

«На берегу злоумышленник достал оружие из багажника своего автомобиля и предложил пострелять из него. Сначала отдыхающие производили выстрелы по воде, а затем решили стрелять по кирпичам. Двое знакомых обвиняемого отправились ставить мишени. В этот момент злоумышленник, в руках у которого находилось заряженное оружие, решил пошутить над ними. Произошел выстрел, в результате которого пуля попала в одного из мужчин, не затронув жизненно важные органы», — сказали в пресс-службе.

В полиции отметили, что самочувствие пострадавшего ухудшилось, и обвиняемый на своем автомобиле решил отвезти его в больницу.

«На обратном пути его остановили сотрудники Госавтоинспекции, которые установили наличие у гражданина признаков алкогольного опьянения. При осмотре машины полицейские обнаружили на заднем сиденье следы крови. В этот момент в полицию поступила информация о пациенте больницы с огнестрельным ранением. При выяснении обстоятельств ранения и пострадавший, и обвиняемый пытались скрыть сведения о факте незаконного хранения оружия и боеприпасов», — добавили в управлении.

В УМВД сообщили, что в доме злоумышленника полицейские обнаружили предмет, похожий на автомат Калашникова, а также свыше 200 различных патронов.

«Все это было направлено на экспертное исследование, по результатам которого установлено, что данное оружие является нестандартным длинноствольным огнестрельным нарезным оружием, переделанным самодельным способом, а более 120 патронов — пригодны для стрельбы», — уточнили в полиции.

В ведомстве пояснили, что после утверждения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.