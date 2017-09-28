Житель Заречного оштрафован на 10 тыс. рублей за ложные показания в суде Криминал

Заречный, 28 сентября 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей назначено 38-летнему жителю Заречного Пензенской области, который признан судом виновным в даче заведомо ложных показаний.

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«В апреле в мировом суде Заречного в заседании по уголовному делу по обвинению его знакомого по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», с целью помочь подсудимому избежать уголовной ответственности, мужчина дал заведомо ложные показания о невиновности последнего в совершении преступления», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, мужчина настаивал на том, что сам управлял машиной, когда был выявлен факт нахождения за рулем его знакомого в состоянии опьянения.

«При этом свидетель был в установленном законом порядке предупрежден судом об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. В ходе судебного заседания мужчина вину в совершенном преступлении не признал», — добавила собеседница агентства.

Она отметила, что приговор в законную силу не вступил.