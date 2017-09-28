Вице-мэр Пензы Ирина Ширшина останется под домашним арестом до 2 декабря Криминал

Пенза, 28 сентября 2017. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы продлил срок домашнего ареста вице-мэра Ирины Ширшиной, которая обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и покушении на мошенничество, до 2 декабря.

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Данный вопрос был рассмотрен судьей Максимом Лесниковым на заседании, состоявшемся в четверг, 28 сентября.

Старший следователь первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Пензенской области Антон Вавилкин сообщил, что Ирине Ширшиной предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», ч. 3 ст. 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», а также вице-мэр подозревается еще в одном преступлении по ч. 1 ст. 285 УК РФ.

«Учитывая тот факт, что она отрицает свою вину по всем эпизодам обвинения и подозрения по данному уголовному делу, продолжает занимать должность заместителя главы администрации города Пензы, у следствия имеются все основания полагать, что в случае изменения меры пресечения с домашнего ареста на более мягкую — подписку о невыезде, находясь на свободе, она, используя должностное положение, может уничтожить доказательства, которые еще не изъяты, […] оказать давление на свидетелей», — сказал Антон Вавилкин.

Также, по его словам, были установлены факты выхода Ирины Ширшиной за пределы зоны, разрешенной судом.

В связи с этим следователь ходатайствовал о продлении срока содержания вице-мэра под домашним арестом на два месяца.

В свою очередь Ирина Ширшина заявила, что считает избрание в отношении нее такой меры пресечения незаконным.

«Во-первых, установлены очень жесткие условия, ограничивающие не только меня, но и несовершеннолетних членов моей семьи: […] решением установлены две прогулки по часу на расстоянии 300 метров. Эти 300 метров являют собой территорию строительной площадки», — сказала вице-мэр.

По ее словам, гулять с маленьким ребенком под строительным краном она не может, а с другой стороны дома находится овраг.

«То, что касается движения по браслету: у нас были установлены какие-то технические неисправности, […] вследствие чего оборудование было заменено, после чего этих нарушений установлено не было, поскольку я строго исполняю принятые судом решения», — добавила Ирина Ширшина.

Она подчеркнула, что в связи с ограничениями она не может полноценно участвовать в жизни и воспитании своей 11-летней дочери.

«Она фактически осуществляет жизнь сейчас самостоятельно. [...] Это создает угрозу ее существования», — пояснила вице-мэр.

Ирина Ширшина сообщила также, что за время домашнего ареста у нее сильно ухудшилось здоровье, в связи с чем ей необходимо проходить постоянное лечение в дневном стационаре.

«Мой муж [Илья Чудинов, бывший помощник прокурора Пензенской области по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму] в свою очередь занят только тем, что ездит на получение согласований в Следственный комитет, потом отвозит в исполнительную инспекцию, потом сопровождает меня в суд», — добавила она.

Вице-мэр заявила, что никогда не оказывала влияния на свидетелей.

«То, что представлено было в виде копии заявления [гражданки] Шкуркиной — […] она никак мне не подотчетна. […] Кроме того, есть подозрение и основание полагать, что написано оно из ее личной заинтересованности и под давлением», — сказала Ирина Ширшина.

По словам замглавы горадминистрации, официально она находится в декретном отпуске и при необходимости может не выходить на работу.

«Находясь в декретном отпуске, я могу вообще не подходить ни к администрации [Пензы], никуда, заниматься своими детьми, обеспечивать жизнедеятельность своей семьи и освободить мужа от этой обязанности, потому что обратить нас на голодание — это нарушает конституционные права всех людей, которые состоят в близких со мной отношениях, поскольку он не может работать», — резюмировала вице-мэр.

Адвокат обвиняемой Алексей Агафонов также выразил мнение, что заявленное следствием ходатайство о продлении срока домашнего ареста не является обоснованным.

«Каких-либо оснований, которые объективно свидетельствует о том, что Ширшина может скрыться или воспрепятствовать установлению истины по делу, не представлено», — отметил он.

Также Алексей Агафонов опроверг довод следствия о том, что семья Ирины Ширшиной имеет достаточное количество средств, чтобы скрыться от следствия, так как на имущество и расчетные счета ее близких был наложен арест.

Он подчеркнул, что гражданка Шкуркина, написавшая заявление на вице-мэра, не вызывалась на допрос.

В свою очередь Ирина Ширшина добавила, что деньги на проживание ее супруг в настоящее время берет в долг у знакомых и родственников.

В итоге судья Максим Лесников, выслушав доводы сторон, принял решение о продлении срока содержания Ирины Ширшиной под домашним арестом.

«Суд постановил: срок домашнего ареста обвиняемой Ширшиной Ирины Владимировны продлить на два месяца […] — до 2 декабря 2017 года включительно», — сказал он.

Комментируя ИА «PenzaNews» решение суда, адвокат Алексей Агафонов отметил, что он предполагал такое развитие событий.

«Мы не согласны с этим решением. Будем его обжаловать», — заявил он.