19:04:04 Пятница, 29 сентября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

На жителя Нижнего Ломова завели дело за повторное вождение в нетрезвом виде

12:28 | 29.09.2017 | Криминал

Печать

Нижний Ломов, 29 сентября 2017. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в отношении 21-летнего жителя Нижнего Ломова Пензенской области, который подозревается в повторном управлении машиной в состоянии опьянения.

На жителя Нижнего Ломова завели дело за повторное вождение в нетрезвом виде

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На улице Розы Люксембург сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «ВАЗ-2112» под управлением местного жителя. Было установлено, что он находился в состоянии опьянения», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России.

В ведомстве отметили, что ранее этот гражданин уже был подвергнут административному взысканию и лишен водительских прав.

«Санкция ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей или лишения свободы на срок до 2 лет», — добавили в полиции.
Актуальное
Читайте также
В Пензе глава Минфина РФ охарактеризовал экономику регионов ПФО Пенсионерка из Заречного лишилась денег, пытаясь освободить «сына» от ответственности
В Пензе состоялась трехсторонняя встреча Силуанова, Бабича и Белозерцева В Пензенской области собрали более 100 кг желудей
В Пензенской области благодаря реструктуризации высвободится почти 4 млрд. рублей В Пензе 2 октября стартует прием заявок на возмещение затрат на покупку оборудования
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама