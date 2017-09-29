На жителя Нижнего Ломова завели дело за повторное вождение в нетрезвом виде Криминал

Нижний Ломов, 29 сентября 2017. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в отношении 21-летнего жителя Нижнего Ломова Пензенской области, который подозревается в повторном управлении машиной в состоянии опьянения.

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«На улице Розы Люксембург сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «ВАЗ-2112» под управлением местного жителя. Было установлено, что он находился в состоянии опьянения», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России.

В ведомстве отметили, что ранее этот гражданин уже был подвергнут административному взысканию и лишен водительских прав.

«Санкция ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей или лишения свободы на срок до 2 лет», — добавили в полиции.