Пенсионерка из Заречного лишилась денег, пытаясь освободить «сына» от ответственности Криминал

Заречный, 29 сентября 2017. PenzaNews. 81-летняя жительница Заречного Пензенской области лишилась 100 тыс. рублей, став жертвой мошенничества.

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«На ее домашний телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции. Он сказал, что сын собеседницы задержан за причинение телесных повреждений, и для освобождения родственника от уголовной ответственности предложил перечислить 50 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что, после того, как пожилая женщина перевела запрашиваемую сумму на счет абонентского номера мобильной связи, незнакомец перезвонил.

«Он сказал, что пришел отец потерпевшего и требует 50 тыс. рублей на лечение. Пенсионерка еще раз перечислила требуемую сумму», — добавили в полиции.

В управлении отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

«Полицейские принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — резюмировали в УМВД.