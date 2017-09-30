В Пензе пресечена попытка сбыта наркотиков в особо крупном размере Криминал

Пенза, 30 сентября 2017. PenzaNews. Сотрудники пензенской полиции пресекли попытку сбыта наркотиков синтетического происхождения в особо крупном размере.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, по подозрению в совершении преступления был задержан молодой мужчина.

«Установлено, что злоумышленник прибыл в Пензу на личном автомобиле и в лесном массиве возле села Богословка разложил по тайникам 10 пакетов с наркотическими средствами общей массой 5 кг. Запрещенные вещества предназначались для иных лиц, однако довести свой замысел до конца подозреваемый не смог, поскольку сразу после раскладки наркотиков его задержали полицейские», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, мужчина заключен под стражу.