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В Пензе пресечена попытка сбыта наркотиков в особо крупном размере

13:21 | 30.09.2017 | Криминал

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Пенза, 30 сентября 2017. PenzaNews. Сотрудники пензенской полиции пресекли попытку сбыта наркотиков синтетического происхождения в особо крупном размере.

В Пензе пресечена попытка сбыта наркотиков в особо крупном размере

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, по подозрению в совершении преступления был задержан молодой мужчина.

«Установлено, что злоумышленник прибыл в Пензу на личном автомобиле и в лесном массиве возле села Богословка разложил по тайникам 10 пакетов с наркотическими средствами общей массой 5 кг. Запрещенные вещества предназначались для иных лиц, однако довести свой замысел до конца подозреваемый не смог, поскольку сразу после раскладки наркотиков его задержали полицейские», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, мужчина заключен под стражу.
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