Вступил в силу приговор экс-главе администрации Спасска Криминал

Пенза, 6 октября 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор, которым Николай Ломонов, досрочно освободивший должность главы администрации Спасска Пензенской области 20 апреля 2017 года, признан виновным в получении взятки и незаконном вмешательстве в деятельность юридического лица.

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«В декабре 2013 года Николай Ломонов, будучи заместителем главы администрации Спасска, получил через посредника взятку в размере 70 тыс. рублей за бездействие, а также общее покровительство и попустительство по службе при выполнении муниципального контракта. Используя свои должностные полномочия, он помог лицу, не являвшемуся подрядчиком по контракту, выполнить ремонт дорог в Спасске», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Она добавила, что в период исполнения этого же муниципального контракта Николай Ломонов, являясь уже главой администрации города, незаконно вмешался в предпринимательскую деятельность.

«В ходе телефонного разговора он потребовал у генерального директора фирмы, выигравшей аукцион на ремонт дорог, перечислить 400 тыс. рублей в бюджет администрации Спасска под видом спонсорской помощи. При этом он пояснил, что указанные денежные средства в последующем будут возвращены данной организации в качестве части оплаты по муниципальному контракту. К тому же, глава угрожал, что в случае неперечисления названой суммы оставшиеся по контракту денежные средства — около 10 млн. рублей — не будут выплачены из бюджета Пензенской области», — пояснила собеседница агентства.

Наталья Быченкова уточнила, что по ст. 290 УК РФ «Получение взятки» чиновнику было назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей с лишением права в течение двух лет занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

«Поскольку преступление, предусмотренное ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности», было совершено в декабре 2014 года и относится к категории небольшой тяжести, суд освободил мужчину от отбывания наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Также по решению суда был сохранен наложенный арест на принадлежащий Николаю Ломонову автомобиль до фактического исполнения приговора в части взыскания штрафа и разрешения гражданского иска», — сказала пресс-секретарь облсуда.

Она сообщила, что осужденный не согласился с приговором и подал апелляционную жалобу, которая была оставлена без удовлетворения.