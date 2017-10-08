13:47:15 Воскресенье, 8 октября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ Ответы мэра Пензы Виктора Кувайцева на вопросы читателей ИА «PenzaNews»

Переписка в «Одноклассниках» обошлась пензенской пенсионерке почти в 100 тыс. рублей

13:18 | 08.10.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 8 октября 2017. PenzaNews. Пенсионерка из Пензы лишилась денег, попавшись на уловку интернет-мошенника в социальной сети «Одноклассники».

Переписка в «Одноклассниках» обошлась пензенской пенсионерке почти в 100 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По словам женщины, от неизвестного пользователя ей поступило предложение приобрести электронные открытки. В ходе переписки она согласилась на покупку. Под предлогом оплаты злоумышленник попросил назвать ему номер банковской карты и коды подтверждения, которые поступят в SMS. После передачи этих сведений женщина обнаружила, что со счета карты было списано 95 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что по факту мошенничества организована проверка.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.
Актуальное
Читайте также
Мэр Пензы поздравил работников АПК с профессиональным праздником Виктор Кувайцев проконтролировал ход работ по строительству водопровода в Лесном
В Пензе квадроциклист приговорен к 1,5 годам в колонии-поселении за смерть пассажирки В Каменском районе подросток подозревается в совершении кражи из почтового отделения
В Бессоновском районе прекращена деятельность фирмы «Займы для вас», нарушившей закон В Пензе будут штрафовать компании, затягивающие сроки завершения благоустройства дворов
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама