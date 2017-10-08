Переписка в «Одноклассниках» обошлась пензенской пенсионерке почти в 100 тыс. рублей Криминал

Пенза, 8 октября 2017. PenzaNews. Пенсионерка из Пензы лишилась денег, попавшись на уловку интернет-мошенника в социальной сети «Одноклассники».

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«По словам женщины, от неизвестного пользователя ей поступило предложение приобрести электронные открытки. В ходе переписки она согласилась на покупку. Под предлогом оплаты злоумышленник попросил назвать ему номер банковской карты и коды подтверждения, которые поступят в SMS. После передачи этих сведений женщина обнаружила, что со счета карты было списано 95 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что по факту мошенничества организована проверка.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.