В Пензенской области вынесен приговор мужчине, случайно застрелившему знакомого Криминал

Пенза, 10 октября 2017. PenzaNews. Молодой мужчина из Каменки Пензенской области, случайно застреливший своего знакомого, приговорен к лишению свободы на срок 9 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«Вечером 28 июня 2017 года мужчина в компании друзей приехал на автомобиле «ГАЗель» порыбачить на водохранилище на реке Няньге в Белинском районе. Потерпевший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал уговаривать водителя доехать до соседнего села навестить родственников сожительницы. Водитель отказался, пояснив, что им в таком случае не хватит топлива на обратную дорогу. На этой почве между ними возник конфликт, в ходе которого потерпевший схватил ружье и направил его на приятеля. Водителю удалось выбежать из автомашины. В это время осужденный, желая прекратить конфликт, подошел к открытой двери со стороны пассажирского сиденья и начал вырывать из рук потерпевшего ружье, при этом задел один из его спусковых крючков. В результате неосторожных действий был произведен выстрел в область груди мужчины», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что от полученного ранения потерпевший скончался в салоне автомобиля.

«Приговор пока не вступил в законную силу», — отметила Татьяна Махницкая.