Мошенник под видом следователя пытался выманить у жительницы Пензы 700 тыс. рублей Криминал

Пенза, 10 октября 2017. PenzaNews. Телефонный мошенник, который выдал себя за сотрудника Следственного комитета, пытался выманить у 77-летней жительницы Пензы 700 тыс. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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В ведомстве пояснили, что ночью злоумышленник позвонил на сотовый телефон женщины и убедил ее в необходимости передать деньги для освобождения внука от предусмотренной законом ответственности за серьезное ДТП.

«Пенсионерка объяснила, что у нее есть только 160 тыс. рублей. После этого незнакомец сказал, что за деньгами приедет человек», — добавили в пресс-службе, отметив, что спустя полчаса женщина у себя дома передала крупную сумму неизвестному.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению личности подозреваемого и его задержанию», — уточнили в УМВД.